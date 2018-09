Simon afasta zebra, derrota Bachinger e conquista tricampeonato em Metz

O francês #39 Gilles Simon sagrou-se campeão do ATP 250 de Metz neste domingo (23), ao derrotar o qualifier #166 Matthias Bachinger, que só havia vencido um jogo em nível ATP antes desta semana. O ex-número seis do mundo superou um primeiro set difícil mas assumiu o controle da partida e usou toda a sua experiência contra o alemão para fechar o jogo pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 7/6(2) e 6/1, em 1h19. Antes desta decisão, os tenistas haviam se enfrentado duas vezes, com duas vitórias do jogador francês.

Bachinger disputava sua primeira final no circuito da ATP depois de derrotar o atual #12 Kei Nishikori, que era o principal candidato ao título na rodada anterior. Já Simon, tentava o segundo troféu da temporada após vencer, em janeiro outro ATP 250, o de Pune, na Índia.

Diante da torcida francesa, o tenista da Nice apostou no saque para dominar o rival. Disparou dez aces na partida e converteu 85% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Simon chegou a sofrer uma quebra, no set inicial, mas não teve ameaçada a sua vitória, ao aplicar três quebras ao rival.

Com a conquista, Simon subirá dez posições e retornará ao Top 30 do ranking. Em 2009, ele esteve entre os dez primeiros do mundo e atingiu o sexto lugar, sua melhor posição da carreira. Foi a terceira vez que o francês ganhou o título em Metz, depois de vitórias em 2010 e 2013, e também o seu 14º título no circuito.