Barty elimina Konta em duelo equilibrado na primeira rodada em Wuhan

Em um piso que favorece sua varação tática, a #16 Ashleigh Barty, venceu mais um confronto muito equilibrado contra a britânica #43 Johanna Konta. A australiana, atual vice-campeã do WTA Premier 5 de Wuhan fechou a partida por 7/5 e 6/4, em 1h40 de jogo. A jovem de 22 anos natural de Ipswich mostrou muita garra, foco e determinação para derrotar sua oponente nas quadras duras pelo segundo ano seguido neste torneio. Foi a terceira vitória de Barty em quatro confrontos diretos.

Cabeça de chave número 16 do torneio, Barty logo começou jogando de forma agressiva e logo encaminhou uma liderança de 3/1 na partida mas deixou Konta se recuperar de maneira rápida e enfática, empatando o primeiro set em 4/4. O set se manteve duro até o 6/5 quando a britânica vacilou no seu serviço e deu de mão beijada a primeira parcial por 7/5 com um erro bizonho após segurar a jovem australiana por 52 minutos de embate.

Konta sofria com a falta de ritmo após uma longa ausência no circuito da WTA e estava cansada após uma longa e turbulenta viagem até a cidade chinesa, parecia não se recuperar na partida e tentou ir para o tudo ou nada para cima de Barty com seus golpes potentes e precisos. A australiana de 22 anos não se deixou muito abalar com a rapidez das bolas da rival no jogo, visto que a performance da britânica estava sendo mais na base da vontade do que na qualidade.

Precisando entrar em ritmo para equilibrar de vez a partida, Konta tentou resolver tudo com uma quebra logo no 1/0 e no 4/4. Porém, a australiana reagiu com três quebras de saque no 3/3, 5/3 e no 5/4 assim fechando o segundo set e o a partida em 6/4, após 49 minutos de set.

Na próxima rodada, a tenista natural de Ipswich terá um difícil duelo diante da tenista local #68 Saisai Zheng, que derrotou a Danielle Collins por dois sets a zero.