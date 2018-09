De virada, Harris triunfa e elimina Monfils na estreia em Chengdu

Vivendo sua melhor temporada desde que tornou-se profissional em 2015, o sul-africano #129 Lloyd Harris conseguiu uma grande vitória nesta terça-feira (25), na primeira rodada do ATP 250 de Chengdu, na China. De virada, o jovem de 21 anos venceu o experiente francês #38 Gaël Monfils, que vinha embalado pelo título no Challenger de Taipei, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 6/1, em 1h27 de partida.

Harris começou o jogo mostrando que daria trabalho para Monfils. Sacando bem e sustentando as trocas de bola, o sul-africano disputava de igual pra igual com o ex-top 6 do mundo. Porém, uma quebra decidiu o jogo. Os dois tenistas tiveram apenas um break point durante todo o primeiro set, a diferença é que o francês conseguiu aproveitar a chance. Sacando com a vantagem no placar, fechou em 6/3 e largou na frente.

Na segunda parcial, o sul-africano passou a comandar praticamente todos os pontos. Com Monfils apresentando uma grande oscilação, Harris sobrou em quadra. Com três quebras de saque a seu favor, o jovem ainda viu o adversário devolver um dos breaks, mas nada que o incomodasse de fato. Com ótimo aproveitamento no seu serviço, fechou em 6/2 e empatou o confronto.

A partir daí o que se viu foi um passeio de Harris. Soberano no terceiro set, o tenista da África do Sul passou por cima de Monfils. Voltando a quebrar o saque do francês em três oportunidades, poderia ter aplicado um pneu, mas perdeu seu serviço uma vez. Entretanto, isso não atrapalhou na vitória com folga por 6/1.

Na segunda fase do Chengdu Open, Harris enfrentará o qualifier australiano #123 Bernard Tomic, que bateu o norte-americano #95 Bradley Klahn, também de virada, por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (6), 7/6 (3) e 6/2.