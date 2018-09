Siniakova salva match point, despacha atual campeã Garcia e avança em Wuhan

Vinda do qualifying e sem ter feito grande campanha durante toda a temporada, a tcheca de 22 anos, a #47 Katerina Siniakova chocou a todos na madrugada desta terça-feira (25) ao bater a grande favorita ao título, a #4 Caroline Garcia. A francesa, que ganhou a edição passada do Wuhan Open, caiu na primeira ronda de defesa ao título pelas parciais de 3/6, 7/6(5) e 7/6(4) em 3h03.

Por conta do resultado, Garcia cairá para a oitava posição no ranking WTA e dificilmente será capaz de confirmar presença no WTA Finals de Singapura.

Obviamente favorita, a tenista francesa começou a partida devagar e já no game de abertura sofreu uma quebra. Apesar da desvantagem, Garcia logo botou os pensamentos no lugar e, no quarto game quebrou o serviço da tcheca, mas não com a facilidade que gostaria. No sexto game, mais um quebra a favor da francesa, que salvou break point em seu próximo serviço e ficou na vantagem na partida. Quando precisou servir para o set, fez com inteligência e eficácia e, como já era esperado, saiu na frente.

A francesa zerou em aces e dupla faltas. Siniakova, porém, fez quatro aces e três dupla faltas.

No segundo set, as coisas apenas tornaram-se interessantes no sexto game, quando Siniakova quebrou o serviço de Garcia, que logo revidou e normalizou o placar. No nono game, a francesa quebrou o serviço da adversária e teve a chance de servir para o jogo logo em seguida.

Com 5/4 e 40-30, Garcia teve seu match point​, mas o desperdiçou. Siniakova quebrou o serviço da francesa, fez com que o set fosse para o tie break e venceu, de forma astuta, por 7-5.

No set decisivo, oito quebras de serviço. Ambas as jogadoras jogaram de forma excelente e novamente fizeram com que a parcial fosse para o tie break e novamente foi a tenista tcheca quem prevaleceu, dessa vez por 7-4.

No final da partida, Siniakova contabilizou oito aces e seis dupla faltas para apenas três aces e sete dupla faltas da adversária. A tcheca ainda venceu 61% dos pontos em primeiro serviço e 44% no segundo, enquanto que a francesa fechou em 59 e 40, respectivamente.

No pós jogo, Siniakova afirmou que entrou em quadra esperando uma batalha exaustiva e longa: "Foi uma tremenda partida e estou tão feliz por ter vencido. Nós [Garcia e eu] já nos enfrentamos algumas vezes e toda vez vamos ao terceiro set. Toda vez que jogo contra ela é exaustivo, etão já sabia o que esperar", disse a tcheca.

Siniakova, que jogou 23 partidas de três sets nesta temporada, se mostrou surpresa com esta estastística. "Eu não fazia ideia de que o número é tão alto. Em toda partida eu apenas luto até onde posso e realmente tento vencer. 23 é um número grande, mas acho que isso prova que tenho físico e mental para essas situações", afirmou, sempre muito expressiva.

Nas oitavas de final do WTA Premier 5 de Wuhan, Siniakova enfrentará a espanhola #14 Garbiñe Muguruza, que arrasou a suíça #100 Viktorija Golubic por 6/0 e 6/1. A partida está prevista para às 9h45 da próxima quarta-feira (26).