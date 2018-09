Halep toma pneu, luta no segundo set, mas cai para Cibulkova em Wuhan

Com o seu modo mais 'saibreiro' e regular de trocas de bola, a #31 Dominika Cibulkova fez um confronto com muito rallies e longas trocas de bola contra a romena Simona Halep, atual líder do ranking da WTA, por 6/0 e 7/5, em 1h25 de partida. A eslovaca mostrou muita garra e variação para derrotar a sua oponente na segunda rodada do Wuhan Open, nesta terça-feira (25).

Cibulkova venceu uma número um pela primeira vez desde 2016, quando bateu Kerber na final do WTA Finals. Halep entrou em quadra com uma lesão nas costas sofrida no treinamento no dia anterior, e ainda reclamou de dores nas pernas durante a partida.

"I didn’t want to give up. I forced it a little bit because I think this match, even if I lost it, is important because I played some points and there’s a big tournament ahead.” — WTA Insider (@WTA_insider) 25 de setembro de 2018

A eslovaca começou arrasando de forma agressiva Halep e quebrou um todos os games de serviço de Halep, fazendo 6/0 no placar de forma imponente e categórica contra a atual líder do ranking. Halep parecia perdida, sofrendo com os problemas físicos e isso refletiu em quadra.

Na base da garra e da força, Halep tentou partir para cima de Cibulkova com a sua maior agressividade. Porém, Cibulkova, que teve a sua carreira brevemente interrompida por conta de contusões musculares, não se deixou levar pela potência das bolas da número um.

Tentando entrar mais dentro da quadra para equilibrar de vez as suas ações, Halep manteve o embate equilibrado, e teve a oportunidade de sacar para o set em 5/4, mas foi quebrada. A eslovaca se aproveitou da maior irregularidade de Halep e fez 6/5 não deixando assim escapar sua vantagem, fechando o segundo set e o a partida por 7/5, após quase uma hora de set e 1h25 de confronto.

Na próxima rodada do WTA Premier 5 de Wuhan, Cibulkova terá um duelo complicado diante da russa #13 Daria Kasatkina, que derrotou em partida dramática a surpresa qualifier local, #232 Xiyu Wang, 17 anos, por dois sets a um, parciais de 6/1, 3/6 e 7/6(8).