Keys desiste e Kerber segue à terceira rodada em Wuhan

Atual campeã de Wimbledon e número quatro do mundo, Angelique Kerber merece todos os créditos pela partida feita contra a americana #18 Madison Keys nas quadras do Wuhan Open. Nesta terça-feira (25), Kerber avançou para as oitavas de final do torneio depois da desistência da adversária, que sofria com dores no joelho esquerdo. Antes da desistência de Keys, porém, a alemã venceu o primeiro set por 6/0 e abriu vantagem de 4/1 no segundo.

"Eu estava me sentindo bem e fiz um ótimo primeiro set", foi o que disse a alemã, logo após sua vitória. "É claro que quando você entra em quadra, você não espera vencer dessa forma [com lesão da adversária]. Espero que a Madison se recupere rápido e torço para que ela jogue na próxima semana", finalizou a ex número 1 do mundo.

Kerber não teve qualquer dificuldade no primeiro set. Quebrou o serviço de Keys três vezes, salvou break points e, em 25 minutos tomou a parcial como sua. Na segunda parcial, a alemã quebrou por duas vezes, no terceiro e quinto games. Foi na segunda quebra que a estaduindense optou por abandonar o torneio.

Kerber bateu 12 winners contra cinco de Keys - que cometeu 22 erros não-forçados. Alemã ainda fez um ace e cometeu quatro dupla faltas contra zero aces e uma dupla falta da adversária.

Nas oitavas de final, Kerber enfrentará a australiana #17 Ashleigh Barty que venceu, em três sets a chinesa #68 Zheng Saisai.