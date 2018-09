Com direito a festival de quebras, Cibulkova bate Kasatkina e avança às quartas em Wuhan

Vice-campeã do WTA Premier de Wuhan em 2016, a eslovaca #31 Dominika Cibulkova conseguiu uma importante vitória na madrugada desta quarta (26). Diante da russa #13 Daria Kasatkina, a tenista de 29 anos triunfou em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6(8), em 1h43 de partida. O confronto ficou marcado pelo número expressivo de quebras de saque - foram 13 no total.

Cibulkova começou o jogo com tudo. Ao conquistar um break no segundo game, abriu 3 a 0. Porém, Kasatkina reagiu, devolveu a quebra e igualou o marcador. Apesar de ter tirado a vantagem da adversária, a russa não encontrou seu melhor tênis e, com um erro de backhand na rede, voltou a ser quebrada. Sacando para o set, Cibulkova fechou em 6/3 com um belíssimo swing volley.

Foi então que no segundo set o festival de breaks apareceu. Precisando reverter o resultado da parcial anterior, Kasatkina conseguiu a quebra e fez 3 a 1. Entretanto, foi a vez da eslovaca reagir, quebrar duas vezes e virar para 4 a 3. A partir daí, a constância no serviço de ambas tornou-se nula. Após quebras em cima de quebras - foram 5 para cada lado -, o set foi ser decidido no tie-break.

Avassaladora, Cibulkova ganhou pontos em sequência e abriu 6 a 1, chegando a cinco chances de vencer o jogo. No entanto, se inspirando na partida do dia anterior onde salvou cinco match points, Kasatkina esboçou uma reação ao aplicar duas grandes passadas. Mas, dessa vez, a luta não adiantou. Com um forehand do fundo da quadra, a eslovaca fechou em 7/6 (7-3) e deu números finais ao embate.

Nas quartas de final do Dongfeng Motor Wuhan Open, Cibulkova enfrentará a bielorrussa #20 Aryna Sabalenka, que passou pela norte-americana #62 Sofia Kenin por 2 sets a 0, com duplo 6/3.