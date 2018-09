Siniakova faz ótima partida e passa por Muguruza rumo às quartas de Wuhan

Na partida da última terça-feira (25), a #47 Katerina Siniakova surpreendeu a todos ao vencer a francesa #4 Caroline Garcia. Nesta quarta-feira (26), a tcheca voltou a mostrar bom desempenho, dessa vez contra a espanhola ex número 1 do mundo e atual #14 Garbiñe Muguruza. Siniakova venceu pelas parciais de 7/6(3) e 7/6(1) em 2h07 para garantir vaga nas quartas de final do Wuhan Open.

Antes mesmo de entrar em quadra, ambas as jogadoras sabiam que o favoritismo estava ao lado da espanhola - que vinha de ótimas duas partidas e tinha menos tempo em quadra.

Muguruza venceu na sorte e escolheu receber. Siniakova serviu para a abertura da partida de forma exemplar e chegou a ter três break points no primeiro game de serviço da espanhola. Todos desperdiçados. Como resultado pelas chances perdidas, Siniakova viu-se em uma péssima situação, errando bolas e sem conseguir winners.

A tcheca chegou a ficar com 5/1 em desvantagem no set. Quando serviu para o jogo pela primeira vez, Muguruza falhou e foi quebrada facilmente pela tcheca. Quando serviu pela segunda vez, voltou a ser quebrada com facilidade e o placar normalizou: 5/5.

Apesar de encostar no placar, a tcheca voltou a errar muitas bolas e sofreu uma nova quebra, dando a adversária mais uma chance de servir para o jogo. Muguruza voltou a servir para o set e, dessa chegou a ter set point. Salvo pela tcheca, que enviou a parcial para o tie break.

No tie break​, Muguruza foi inconstante e, Siniakova, depois de 1h03, finalmente tomou a parcial como sua: 7-3.

A tcheca de 22 anos bateu 11 winners e cometeu 18 erros, Muguruza bateu 14 winners e cometeu 18 erros. A espanhola disparou seis aces durante a parcial e não cometeu dupla faltas, enquanto Siniakova, fez um único ace e cometeu duas dupla faltas.

No segundo set, oito quebras de serviço - games: um, quatro, seis, sete, oito, nove, dez e 11 - e mais um tie break. Visivelmente confortável, Siniakova venceu por 7-1 e fechou o set e a partida. A tcheca, conhecida por ter um lado emotivo muito grande, soube lidar bem com os momentos importantes.

Siniakova fez apenas oito winners durante toda a segunda parcial e cometeu 12 erros. Muguruza fez 15 winners​, mas cometeu 28 erros. No quesito serviço, a tcheca fez um ace e uma dupla falta, enquanto que a espanhola zerou em aces e cometeu três dupla faltas.

Garbñe Muguruza despede-se de mais um torneio prematuramente e volta a levantar a questão de mudança de coach entre os fãs.

Siniakova avança para as quartas de final do WTA Premier 5 de Wuhan e disputa uma vaga para às semis com a estoniana #27 Anett Kontaveit, que passou pela chinesa #46 Shuai Zhang em partida de três sets.As duas se enfrentaram pela última vez no round de abertura do US Open, onde a tcheca levou a melhor em uma animada partida de três sets.