Pavlyuchenkova faz grande atuação e elimina Kvitova em Wuhan

<p>A #39 <strong>Anastasia Pavlyuchenkova</strong> superou um confronto muito duro de poucos <em>rallies</em> e muitos <em>winners</em> e eliminou a favorita, #5<strong> Petra Kvitova</strong>, por 3/6, 6/3 e 6/3, em 2h15, nas oitavas de final do <strong>WTA Premier 5 de Wuhan</strong>. A russa mostrou muita força, foco e agressividade para derrotar sua oponente na China, nesta quarta-feira (26).</p> <p>+<a href="https://www.futfanatics.com.br/?utm_source=vavel%20brasil&utm_medium=link&utm_content=home" rel="nofollow"> Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics</a></p> <p>Cabeça de chave número cinco do torneio, Kvitova logo chegou mostrando quem mandava de forma agressiva e logo engatou uma liderança de 5/3 na partida sem deixar a russa respirar na parcial e, de maneira rápida, Petra se manteve impávida e fez um <em>game</em> longo porém consistente no seu saque, fechando a primeira parcial por 6/3.</p> <p>Na base da garra e da força, Pavlyuchenkova foi pro tudo ou nada para cima de Kvitova com a sua maior variação tática nos golpes. A tcheca se deixou abalar levar com a maior variação das bolas da rival no jogo. Mais em ritmo e equilibrada na partida, a russa manteve tudo no saque a saque e abriu logo 3/0.</p> <p>Kvitova reagiu, mas no 5/3, deixou escapar seu melhor momento, e permitiu a russa fechar o segundo set e empatar a partida por 6/3, após 45 minutos de set. No set decisivo, a história se repetiu e Pavlyuchenkova não perdoou, fechando também em 6/3.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"> <p dir="ltr" lang="en">What a win for <a href="https://twitter.com/NastiaPav?ref_src=twsrc%5Etfw">@NastiaPav</a> !<br /> <br /> She moves on, beating Kvitova 3-6, 6-3, 6-3 <a href="https://twitter.com/wuhanopentennis?ref_src=twsrc%5Etfw">@wuhanopentennis</a> !<a href="https://twitter.com/hashtag/WuhanOpen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WuhanOpen</a> <a href="https://t.co/JNCbzE7jJ1">pic.twitter.com/JNCbzE7jJ1</a></p> — WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/1044843699069497347?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de setembro de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p>Na próxima rodada, Pavlyuchenkova terá um duelo mais duro diante da australiana #17 <strong>Ashleigh Barty</strong>, atual vice-campeã e única cabeça de chave restante na chave, que derrotou a experiente alemã campeã em Wimbledon, #3 <strong>Angelique Kerber</strong>, por dois sets a zero.</p>