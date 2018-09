Auger-Aliassime surpreende Chung e avança à quarta de final inédita em Chengdu

<p>No início da manhã dessa quarta-feira (26), o jovem canadense, #147<strong> Félix Auger-Aliassime</strong>, conseguiu sua maior vitória em torneios de nível ATP na carreira ao derrotar o favorito coreano, #23 Hyeon Chung, por dois sets a um com parciais de 7/6(2), 5/7 e 6/4. Com a vitória, o tenista de Montreal avançou para as quartas de final do <strong>ATP 250 de Chengdu</strong>, sua melhor campanha em um torneio ATP na carreira. Auger-Aliassime entrou na chave principal como <em>lucky loser </em>após a desistência do <em>wildcard</em> Zhang Ze.</p> <p><a href="https://www.futfanatics.com.br/?utm_source=vavel%20brasil&utm_medium=link&utm_content=home" rel="nofollow">+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics</a></p> <p>O primeiro set foi muito equilibrado e favorável ao canadense, o diferencial sendo os sexto e sétimo ponto do <em>tie break</em>, quando Aliassime quebrou duas vezes o saque do semifinalista do Australian Open 2018. Com isso, o jovem de 18 anos jogou mais focado usando a vantagem que conseguiu e foi mais agressivo nos momentos decisivos do tie break, vencendo por 7-2 no <em>tie break</em> o primeiro set. </p> <p>Exibindo mais tranquilidade e mais foco, Chung voltou mais agressivo e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas profundas no segundo set e, se impôs diante do canadense. A maior consistência também contribuiu para que o sul-coreano jogasse com os seus golpes de forma mais precisa na parcial e fechasse a segunda parcial por 7/5 em 51 minutos, empatando assim o confronto.</p> <p>O terceiro set foi novamente a favor de Auger-Aliassime, o diferencial sendo a quebra logo de cara do saque de Chung. Com isso, o canadense de 1,90m administrou a parcial final usando sua criatividade para jogar mais agressivo e, com mais tranquilidade nos pontos decisivos, fechou a parcial e o jogo por 6/4, após 44 minutos de set.</p> <p>Nas quartas de final do <strong>Chengdu Open</strong>, Auger-Aliassime terá um difícil confronto contra o polêmico australiano #123 <strong>Bernard Tomic</strong>, que passou nas oitavas pelo #129 <strong>Lloyd Harris</strong>, algoz de Gaël Monfils na primeira rodada.</p>