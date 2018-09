Murray consegue vitória importante diante de Goffin e segue firme em Shenzhen

Na manhã desta quinta-feira (27), o britânico #311 Andy Murray conseguiu uma grande vitória no ATP 250 de Shenzhen, na China. Voltando a atuar em alto nível, o ex-número um do mundo, que joga o torneio através de um wildcard, eliminou o belga #11 David Goffin, cabeça de chave número um, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h35 de partida.

Esse foi o quinto triunfo de Murray em cinco confrontos entre os dois tenistas, todos eles sem perder nenhum set.

Em um jogo de tenistas com estilos muito parecidos, as trocas de bola eram intensas. A primeira quebra veio no quarto game. Contando com erros do adversário, o britânico conseguiu o break e abriu 4 a 1. Porém, no sétimo game, foi a vez de Murray cometer erros bobos e perder seu saque. Apesar do susto, o ex-número um do mundo voltou a quebrar o serviço do belga e, sacando para a parcial, fechou em 6/3 com um ace.

Com três breaks ao longo do segundo set, Murray fez 5 a 1 e liderou o marcador com folga. O britânico chegou a servir para o jogo com 5 a 2, mas viu Goffin devolver uma das quebras, confirmar seu saque e encostar no placar. Entretanto, fez valer o break a mais de vantagem e, salvando dois break points no game decisivo, fechou em 6/4 com outro belíssimo ace.

Nas quartas de final do Shenzhen Open, Murray enfrentará o espanhol #28 Fernando Verdasco, seu carrasco na edição deste ano do US Open, que bateu o japonês #74 Taro Daniel por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/2 e 7/5.