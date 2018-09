Cabeça de chave número um, Fognini estreia em Chengdu com vitória sobre Bemelmans

Na madrugada dessa quinta-feira (27), o talentoso italiano, #13 Fabio Fognini, cabeça de chave número um do ATP 250 de Chengdu​, estreou batendo o experiente qualifier #114 Ruben Bemelmans por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6(2), em 1h37. Como estava com bye na primeira rodada, Fognini já garantiu vaga às quartas de final.

O primeiro set foi bem disputado, mas com vantagem para o italiano, o diferencial sendo o terceiro da primeira parcial, quando Fognini quebrou após de dois breaks ao seu favor. Com isso, o principal favorito ao troféu jogou mais focado usando sua habilidade costumeira e a vantagem que conseguiu, sendo mais agressivo nos momentos decisivos vencendo por 6/4, em 44 minutos de set.

Exibindo mais tranquilidade e mais foco, o tenista italiano de 31 anos seguiu mais agressivo e usou e abusou ainda mais da suas bolas cheias de spin no segundo set, se impondo ainda mais diante de Bemelmans. A maior variação e habilidade também contribuíram para Fognini jogar com os seus golpes de forma mais precisa na parcial e assim fechar o segundo set por 7/6(2,) em 53 minutos, encerrando assim o confronto entre os dois.

Nas quartas de final do Chengdu Open, Fognini enfrenta o australiano #47 Matthew Ebden, algoz do italiano #60 Matteo Berrettini, por dois sets a um, após 2h de embate.