Kontaveit se vinga de Siniakova e garante vaga nas semis de Wuhan

Por conta da derrota sofrida no round de abertura do US Open, a #27 Anett Kontaveit entrou em quadra para sua partida de quartas de final no WTA Premier 5 de Wuhan sem grande favoritismo. A tenista estoniana entrou em quadra com o foco ajustado e, depois de uma excelente performance, foi capaz de vingar a tcheca #47 Katerina Siniakova. Kontaveit venceu por duplo 6/4, em 1h36.

"Eu com certeza não quero que o jogo vá para o terceiro set", foi o que disse a estoniana na madrugada da última quinta-feira (26), ao completar sua partida nas oitavas de final. A tenista referia-se ao fato de que a adversária tcheca possuir bons números em jogos de três sets. Pedido feito e realizado. Anett jogou de forma exemplar para impedir que a partida fosse a um terceiro set.

Durante toda a partida, foram 18 break points e apenas quatro quebras de serviços efetivadas. Estatisticamente, a tcheca apareceu na frente no quesito primeiro serviço: 70%, contra 67% da adversária.

No quesito devolução, a mesma coisa: em bolas de primeiro serviço. a tcheca ficou com 33%, contra 30de Kontaveit. É no segundo serviço, porém, que as estatísticas mudam: 26% a mais de pontos marcados pela estoniana e, na devolução de segundo serviço, 18% a mais. A tcheca fez três aces e cinco dupla faltas; Anett fez um ace e três dupla faltas.

Konaveit marcou 21 winners e 26 erros, enquanto Siniakova ficou com 19 winners e 35 erros.

Nas semis do Wuhan Open, Kontaveit enfrentará a chinesa #34 Qiang Wang, que despachou a atual campeã olímpica #51 Monica Puig em sets diretos.