Sabalenka derrota atual vice-campeã Barty e garante vaga à decisão em Wuhan

Pela primeira vez disputando o WTA Premier 5 de Wuhan, a #20 Aryna Sabalenka já atinge as finais. Nesta sexta-feira (28), a bielorrussa de 20 anos eliminou a #17 Ashleigh Barty, atual finalista, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(2) e 6/4 em 1h25 de partida.

Em entrevista, Sabalenka se sentiu satisfeita com sua partida. "Não esperava esse nível", disse. "Estou muito feliz que esteja assim. Eu adoro lutar. Acho que é por isso que estou conseguindo me desenvolver rápido". Ainda, ela confessou que não estava se sentindo muito bem no início da partida. "Não sabia o que fazer. Quando já estava 5/3 pra ela, quando eu não tinha nada a perder, comecei a jogar melhor".

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Nos números, a bielorrussa se mostrou superior em todos os aspectos: ao todo, foram 26 winners e 19 erros não-forçados, contra 23 bolas vencedoras e erros de Barty, que fez apenas cinco aces contra nove de sua adversária. Com isso, Sabalenka empata o confronto direto contra Barty.

No ranking mundial, a bielorrussa continua a crescer, atingindo seu melhor posto (#17), e caso conquista o título, poderá avançar ainda mais uma posição. Barty, em contrapartida, perderá duas posições e ficará em #19.

Na última partida de Wuhan em 2018, Aryna Sabalenka enfrentará a #27 Anett Kontaveit, que avançou sobre Wang Qiang após esta se retirar durante a partida. Será o primeiro encontro entre as duas, valendo o primeiro título de Premier 5 de ambas.