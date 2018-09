Verdasco bate Murray pela segunda vez seguida e avança às semis em Shenzhen 

Vindo de uma ótima vitória contra o #11 Goffin na última rodada, o britânico #311 Andy Murray não conseguiu repetir a boa atuação e acabou sendo eliminado do ATP 250 de Shenzhen, na China. Seu algoz foi #28 Fernando Verdasco, que já havia batido o ex-número um do mundo há menos de um mês, no US Open. O espanhol venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em apenas 55 minutos de partida.

Murray, que estava programado para jogar no ATP 500 de Pequim, desistiu por conta de uma pequena lesão no tornozelo e, assim, deu sua temporada por encerrada.

Confirmation now received. Andy Murray has pulled out of Beijing due to a slight ankle issue and will now focus on his rehabilitation before the 2019 season. https://t.co/1402iXOaqY — Stuart Fraser (@stu_fraser) 28 de setembro de 2018

Em um primeiro set agitado, os tenistas começaram trocando quebras entre si. Enquanto Verdasco jogava de forma agressiva, Murray se defendia muito bem e tinha ótimo aproveitamento com o primeiro serviço. Após salvar um break point no oitavo game, o espanhol conseguiu a quebra crucial no game seguinte e, sacando para a parcial, fechou em 6/4 com um ace.

O panorama se manteve no segundo set e Verdasco, contando com um erro incrível do britânico, obteve um break logo no terceiro game. Com a vantagem no placar, o espanhol passou a valorizar seus games de saque, não deixando o ex-número um do ranking reagir. Com mais um ace, selou a vitória novamente por 6/4.

Em uma das semifinais do Shenzhen Open, Verdasco enfrentará uma das surpresas do torneio, o qualifier japonês #171 Yoshihito Nishioka, que passou pelo britânico #73 Cameron Norrie em sets diretos, parciais de 7/6 (2) e 6/2.