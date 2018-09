Em jogo com muitas variantes, De Minaur bate Dzumhur e vai às semis em Shenzhen

<p style="text-align: left;">Na madrugada dessa sexta-feira (28), o talentoso e jovem australiano, #40<strong> Alex De Minaur</strong>, teve mais uma importante vitória em sua curta carreira em torneios de nível ATP ao derrotar o bósnio #39<strong> Damir Dzumhur</strong> por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6(7), em 1h45. Com a vitória, o tenista de 19 anos segue para as semifinais do <strong>ATP 250 de Shenzhen</strong>, sua quarta do ano, e querendo fechar o ano com o seu primeiro título na temporada.</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para De Minaur, o diferencial sendo o oitavo <em>game</em> da primeira parcial, quando o jovem de 19 anos quebrou após ter conquistado três <em>break points</em> ao seu favor no saque do protegido de Dzumhur. Sob os olhares de Lleyton Hewitt, o sétimo cabeça de chave jogou mais focado usando sua ritmo intenso e sua agressividade costumeiras com a vantagem obtida sendo mais consistente no seu saque nos momentos decisivos vencendo por 6/4, em 36 minutos de set.</p> <p style="text-align: left;">Mais tranquilo e com muitos erros bobos de seu oponente, De Minaur seguiu mais agressivo e usou e abusou ainda mais da suas bolas cheias de potência no segundo set, se impondo diante do bósnio. A maior consistência e o maior talento também pesaram para que o australiano jogasse de forma mais focada, fechando o segundo set por 7/6, com 9-7 no <em>tie break</em>, em 1h09 de set, encerrando a batalha.</p> <p style="text-align: left;">Na semifinal, De Minaur enfrentará o especialista em duplas, #67 em simples <strong>Pierre-Hugues Herbert</strong>, que venceu o espanhol ex-top 20, atual #52 Albert Ramos-Viñolas, por duros dois sets a um, após quase três horas de confronto.</p>