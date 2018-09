Gavrilova surpreende e atropela Kvitova na estreia em Pequim

O China Open arrancou durante a madrugada deste sábado (29) e já trouxe surpresa. A tcheca Petra Kvitova, atual número seis no ranking WTA, sofreu uma derrota pouco típica frente a #33 Daria Gavrilova. A australiana venceu com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h34. Gavrilova agora lidera o confronto direto por 3 a 2.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Gavrilova não tem feito a temporada dos sonhos, mas com certeza tem seus bons momentos. A australiana, que tem ótimo jogo defensivo, fez algo não muito visto ao vencer Kvitova perdendo apenas três games.

Dasha quebrou por seis vezes durante toda a partida e, apesar dos cinco break points enfrentados, sofreu apenas uma quebra, no sexto game da primeira parcial.

A australiana, que não fez aces e cometeu duas dupla faltas, venceu 61% dos pontos em seu primeiro serviço e 60% no segundo. Kvitova, que disparou três aces e cometeu o dobro de dupla faltas, venceu 58% dos pontos de primeiro serviço e apenas 21% no segundo.

Kvitova despede-se do torneio com mais uma dura derrota e deve descansar até o WTA Finals, que tem inicio no dia 21/10.

Gavrilova segue no torneio e enfrenta no próximo round do WTA Premier Mandatory de Pequim​ a vencedora do duelo entre a #31 Dominika Cibulkova e a #125 Yingying Duan.