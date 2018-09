Svitolina desperdiça grande vantagem e cai para Krunic na estreia do China Open

Em uma das viradas mais surpreendentes do ano, a #63 Aleksandra Krunic eliminou a cabeça-de chave número seis, Elina Svitolina, da Ucrânia. Neste sábado (29), a sérvia venceu com parciais de 0/6, 6/4 e 7/6(4), em 2h03 de partida pela primeira rodada do WTA Premier Mandatory de Pequim.

A partida foi de altos e baixos, com Svitolina iniciando com uma sequência de nove games e abrindo 6/0 e 4/1. A partir daí, foi Krunic quem passou a dominar o jogo, vencendo sete games consecutivos e abrindo 2/0 no segundo set. No entanto, a ucraniana devolveu a quebra logo em seguida, mantendo a partida no caminho para o tie break. Krunic ainda serviu para a partida em 6/5, mas foi quebrada após salvar três break points.

É apenas a segunda vez que Svitolina cai na estreia do Premier de Pequim. Ela joga o torneio desde 2013, alcançando as semis em 2016, seu melhor resultado. Em 2017, ela caiu nas quartas para a eventual campeã Caroline Garcia. Krunic, por outro lado, conquista sua primeira vitória na chave principal de Pequim em sua primeira aparição, visto que no único ano em que disputou o torneio, 2016, caiu na primeira rodada do qualifying.

Com o resultado, a sérvia enfrentará a vencedora da partida entre a #52 Alison van Uytvanck, da Bélgica, e a #47 Katerina Siniakova, da República Tcheca. Krunic jamais enfrentou a belga e possui confronto direto positivo contra a tcheca.