Sabalenka bate Kontaveit em Wuhan e conquista maior título da carreira

Após uma precoce derrota na primeira rodada de Quebec, a #20 Aryna Sabalenka está de volta ao seu melhor nível, desta vez com seu primeiro título de Premier 5. Neste sábado (29), a bielorrussa triunfou sobre a #27 Anett Kontaveit, da Estônia, com parciais de 6/3 e 6/3 em 1h12 de partida pela final do WTA Premier 5 de Wuhan.

Sabalenka continua em sua grande fase, melhorando ainda mais seu ranking, chegando ao melhor posto da vida, #16, além de se tornar uma das poucas jogadoras ativas a possuir um título de Premier 5 de maneira tão jovem. Além disso, é a segunda vez em duas ocasiões que ela vence um título sem perder sets, fato que também ocorreu em New Haven, quando venceu Suárez Navarro.

Já são 25 vitórias em 32 partidas desde junho para a bielorrussa, que teve um lento início, com muitos erros não-forçados, mas conseguiu melhorar seu ritmo ao passar do jogo, que terminou com 25 winners para Sabalenka e dez para Kontaveit. Nos erros não-forçados, a estoniana acabou por cometer 15, número superior ao de sua adversária.

Com o resultado, ambas as tenistas atingirão o melhor ranking de suas carreiras na atualização da próxima semana: #16 para Sabalenka e #21 para Kontaveit. Elas também jogarão o WTA Premier Mandatory de Pequim, na China, e, em razão de terem jogado a final neste sábado (29), avançarão automaticamente à segunda rodada do torneio.