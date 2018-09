Após perder primeiro set, Fognini vira contra Fritz e é finalista em Chengdu 

Vindo de uma fase inconstante - apenas duas vitórias nos últimos três torneios -, o italiano #13 Fabio Fognini voltou a ter uma boa semana e é finalista do ATP 250 de Chengdu, na China. Na madrugada deste sábado (29), o cabeça de chave número um bateu o norte-americano #62 Taylor Fritz, de virada, parciais de 6/7 (5), 6/0 e 6/3, em 1h49 de partida.

O primeiro set foi disputadíssimo. Enquanto Fognini jogava de forma solta e distribuía bons golpes do fundo da quadra, Fritz era agressivo e conseguia um bom número de bolas vencedoras. Os tenistas sacavam muito bem e a única chance de quebra foi para o italiano, no 11º game. Com o placar empatado, a parcial foi ser decidida no tie-break. Mantendo a ofensividade nas trocas de bola, Fritz obteve uma mini quebra no 5-5 e aproveitou o set point para fechar em 7/6 (7-5).

Apesar da derrota na primeira parcial, Fognini não se abateu e atropelou o adversário no restante do duelo. No segundo set, o cabeça de chave número um quebrou o norte-americano em três oportunidades e, sem dar a mínima chance de reação, aplicou um pneu - 6/0.

Motivado, o italiano seguiu comandando o jogo. Com um break logo no segundo game, abriu 2/0. Depois de perder oito games seguidos, Fritz deu um pequeno susto ao devolver a quebra no game seguinte. Porém, Fognini não deixou o oponente crescer, conquistou outros dois breaks e fez 5/1 no placar. O tenista da Itália chegou a ser quebrado quando sacou para a vitória, mas teve outra oportunidade no 5/3 e não desperdiçou. Com um belo saque, fechou em 6/3 e avançou para a grande decisão em sua primeira participação no torneio asiático.

Na disputa do troféu do Chengdu Open, Fognini terá pela frente o qualifier​ australiano #123 Bernard Tomic, figura conhecida no circuito e que não vem conquistando grandes resultados nos últimos meses. Na outra semifinal, o ex-top 20 derrotou o português #50 João Sousa em sets diretos, com duplo 6/4.