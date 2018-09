Em jogo complicado, Goerges estreia com vitória sobre Konta em Pequim

Após cair na segunda rodada em Wuhan para Sofia Kenin, a #10 Julia Goerges volta a vencer uma top 50. Neste sábado (29), a alemã passou pela #43 Johanna Konta, do Reino Unido, por dois sets a um, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3 em 2h15 de partida pelo WTA Premier Mandatory de Pequim.

Goerges assim amplia a vantagem do confronto direto contra Konta, tendo duas vitórias nas duas partidas ocorridas, a primeira desde Roland Garros 2016, em que se encontraram também na primeira rodada. Além disso, foi a primeira vitória da alemã na chave principal de Pequim, desde 2012, quando avançou às oitavas.

Na partida, a atual top 10 mostrou estar em bom nível, jogando com agressividade e profundidade habituais com alto nível de eficiência. Ao todo, ela conseguiu 42 winners e 29 erros não-forçados contra 30 erros e 18 bolas vencedoras de Konta, que também não conseguiu emplacar um bom saque: apenas quatro aces, contra 12 de sua adversária.

