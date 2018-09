Vindo do qualifying, Nishioka vence grande jogo contra Verdasco e avança à final em Shenzhen

Uma semana mágica. Nada define melhor a performance do japonês #171 Yoshihito Nishioka no ATP 250 de Shenzhen. Vindo do qualifying, o jovem de 22 anos passou por uma chave dura e, na manhã deste sábado (29), bateu o espanhol #28 Fernando Verdasco por 2 sets a 1, de virada, parciais de 1/6, 6/3 e 7/6 (5), em 2h19 de partida. Com o resultado, garantiu vaga na primeira decisão de nível ATP de sua carreira.

Apesar do bom nível mostrado ao longo do torneio, o começo de jogo de Nishioka não foi nada animador. Sem conseguir bater na bola com firmeza, o jovem tenista foi dominado pelo espanhol. Sacando muito bem e distribuindo winners, Verdasco obteve duas quebras e pouco foi incomodado durante o primeiro set. Com um erro do japonês, fechou em 6/1 e saiu na frente.

Nishioka voltou para o segundo set mais intenso e passou a contar com erros do espanhol. O tenista de 22 anos chegou a ter uma quebra de vantagem, mas logo no game seguinte foi quebrado de volta. Porém, voltou a conquistar um break no sexto game e abriu 5 a 2. A partir daí, apenas segurou a liderança no placar para fechar em 6/3 e empatar a partida.

A terceira parcial foi de alto nível e muita emoção. Enquanto Verdasco agredia com muita confiança, Nishioka se defendia muito e mostrava uma raça incrível. Depois de três break points desperdiçados, o japonês conseguiu a quebra no sétimo game. Entretanto, viu o espanhol vir com tudo no game seguinte e devolver o break. Após os jogadores confirmarem seus serviços, o set foi ser decidido no tie-break, onde a única mini quebra foi a decisiva. Vencendo por 6 a 5, Nishioka chegou ao match point e, com uma dupla falta de Verdasco, fechou em 7/6 (7-5).

Na grande final do Shenzhen Open, seu adversário será o francês #67 Pierre-Hughes Herbert, que venceu o australiano #40 Alex de Minaur por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 2/6 e 7/6 (8).