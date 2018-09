Herbert salva dois match points, elimina De Minaur e vai à decisão em Shenzhen

Na madrugada desse sábado (29), o talentoso duplista, #67 em simples, Pierre-Hugues Herbert, derrotou o jovem australiano #40 Alex De Minaur por dois sets a um com parciais de 7/5, 2/6 e 7/6(8), em 2h32, e se garantiu na decisão do ATP 250 de Shenzhen. Com a vitória, o tenista francês, multicampeão de slams em duplas, vai em busca de seu primeiro título ATP em simples, em sua segunda final da carreira - a primeira foi em Winston-Salem 2015, quando perdeu para Kevin Anderson.

O primeiro set foi bem disputado mas com vantagem para Herbert, o diferencial sendo o décimo segundo game da primeira parcial, quando o francês de 27 anos quebrou após ter conquistado dois breaks ao seu favor no saque do protegido de Lleyton Hewitt. Sob os olhares de Fabrice Santoro, o atual número 18 do ranking de duplas jogou mais focado usando seu saque peculiar e sua habilidade costumeira junto com a vantagem obtida sendo mais consistente na devolução nos momentos decisivos vencendo por 7/5, em 52 minutos.

Mais tranquilo e com muitos erros bobos de seu oponente, o australiano conseguiu ser mais agressivo e usou e abusou ainda mais da suas bolas cheias de potência no segundo set, se impondo diante de Herbert. A maior consistência pesou para que De Minaur jogasse de forma mais focado, fechando o segundo set por 6/2, em 33 minutos de set, empatando a partida.

Tentando se focar mais e aproveitando-se da inexperiência do seu rival, o francês conseguiu ser mais regular, usou e abusou mais do seu saque e seus voleios cheios de malícia no set final, se impondo diante do jovem de 19 anos. O maior foco e a maior experiência pesaram para que Herbert jogasse de forma mais precisa e, após salvar dois match points no tie break, venceu o terceiro set por 7/6, com 10-8 no game desempate, em 1h11 de set.

Na final do Shenzhen Open, Herbert enfrentará o surpreendente qualifier japonês, #171 Yoshihito Nishioka, que derrubou o favorito #28 Fernando Verdasco por dois sets a um, após 2h30.