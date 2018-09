Kerber atropela Mladenovic na estreia em Pequim

Depois de uma despedida antecipada em Wuhan, a #3 Angelique Kerber está de volta às quadras. Neste domingo (30), a alemã venceu a #48 Kristina Mladenovic, da França, por duplo 6/2 em 1h10 de partida na primeira rodada do WTA Premier Mandatory de Pequim, na China.

Kerber manteve-se, em todo o tempo, no controle da partida, pressionando o serviço de sua adversária em todo o jogo, enquanto Mladenovic pouco pôde fazer nos serviços da alemã, que venceu 70% dos pontos jogados nele. Ao longo do encontro, a alemã teve 12 break points nos oito serviços da francesa, que teve apenas três chances de quebra, não convertendo nenhuma.

Em entrevista após a partida, a vencedora se mostrou contente: "Eu sempre tento jogar o melhor que posso", comentou. "Se você tem fãs, e eles estão lá te apoiando, é claro que você tem que tentar o melhor que pode".

