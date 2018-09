Keys derruba compatriota Pera com tranquilidade em Pequim

Após desistir de Wuhan por lesão, a #18 Madison Keys volta a jogar na China em seu bom nível. Neste domingo (30), a americana passou pela sua compatriota, a lucky loser #72 Bernarda Pera, de 23 anos, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h08 na primeira rodada do WTA Premier Mandatory de Pequim.

Keys consolida assim a terceira vitória consecutiva sobre Pera, as três realizadas nesta temporada - além de Pequim, em Charleston e no US Open. Foi a sexta vitória da americana em nove confrontos contra compatriotas nesta temporada, não perdendo desde Roland Garros contra Sloane Stephens.

A ex-top 10, assim, busca sua décima vitória no torneio de Pequim, que joga desde 2013, perdendo apenas a edição de 2017. Seu melhor resultado veio em 2016, quando perdeu nas semifinais para Johanna Konta.

Na partida, Madison Keys teve como principal arma o seu potente serviço, responsável por aplicar oito aces e vencer 74% dos pontos jogados no saque, oferecendo à Pera somente três break points, todos salvos pela ex-top 10. Keys teve apenas duas oportunidades de quebra, convertendo ambas, uma em cada set.

Em seu próximo confronto no China Open, ela terá pela frente a letã #19 Anastasija Sevastova, que despachou a francesa #35 Alizé Cornet num jogo duro realizado em quase duas horas. Será a primeira partida entre as duas no circuito profissional.