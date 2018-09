Morreu, mas passa bem: Garcia inicia defesa de título com vitória dramática contra Yafan Wang

Após cair cedo na sua defesa de título em Wuhan, a atual campeã em Pequim​, #4 Caroline Garcia​, precisou lutar até o fim para vencer sua partida de estreia no WTA Premier Mandatory de Pequim. Neste domingo (30), ela venceu a #78 Yafan Wang, da China, em três sets, com parciais de 7/6(10), 6/7(4) e 6/3, em 3h02.

A partida foi das mais complicadas, com ambas as tenistas jogando em sua melhor capacidade, com golpes potentes e precisos. O jogo foi decidido nos detalhes, com a chinesa desperdiçando nove break points e uma liderança de 5-2 no tie break do primeiro set.

Na segunda parcial, nenhuma das jogadoras conseguiu manter a consistência em seus serviços, fato que gerou seis quebras de saque em doze games jogados. No tie break, Wang conseguiu levar a melhor, vencendo-o por 7-4, estendendo ainda mais a partida.

No set final, Garcia conseguiu uma quebra vital de serviço no início do set, mantendo-a até servir em 4/2. Wang devolveu o break, mas foi quebrada com facilidade em seu game seguinte, dando à francesa a oportunidade de servir para a partida. A top 10 perdeu apenas dois pontos no game, avançando à segunda rodada após 3h de jogo.

Em entrevista, Garcia destacou a diferença que o espírito fez na partida: "Eu queria essa vitória", confessou. "Queria uma chance de melhorar no próximo jogo. Claro, se eu perdesse hoje, seria muito difícil para minha cabeça. Encontrei o caminho para a vitória, e estou feliz com isso".

Na segunda rodada do China Open, Caroline Garcia enfrentará a eslovena #87 Polona Hercog, que perdeu apenas três games na sua estreia contra a americana #50 CoCo Vandeweghe. A francesa possui duas vitórias nos dois encontros realizados, ambos em 2015.