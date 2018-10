Salvando quatro match points, Tomic surpreende Fognini e conquista ATP 250 de Chengdu

Depois de três anos, péssimos desempenhos e uma queda enorme no ranking, o #123 Bernard Tomic voltou a dar lampejos do tênis que o colocou no top 20 do mundo. Vindo do qualifying, o australiano derrotou o italiano #13 Fabio Fognini, cabeça de chave número um do torneio, por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7), em 2h19 de partida, e sagrou-se o grande campeão do ATP 250 de Chengdu, na China. Com o título, acabou com um jejum que já durava três anos - seu último troféu havia sido em 2015, em Bogotá, torneio que já foi inclusive descontinuado.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Em um primeiro set avassalador, Tomic não deixou de passar sustos. Salvando seis break points ao longo da parcial, o australiano conseguiu converter dois e, comandando com seu forehand, fechou em 6/1 com tranquilidade.

Apesar da derrota na parcial anterior, Fognini não se abateu e partiu para a reação. Com um break conquistado, abriu 3/1, mas viu a vantagem ir por água abaixo no game seguinte. Tomic encostou no placar e parecia estar melhor no jogo que o adversário, entretanto o italiano voltou a ter uma quebra de serviço e, sacando para o set, fechou em 6/3, empatando a partida.

O terceiro set foi de muita disputa. Com ambos os tenistas jogando de forma agressiva, os games eram disputados e o troféu poderia ter ido para qualquer um. Depois de duas quebras para cada lado, a parcial foi ser decidida no tie break. Se impondo, Fognini conseguiu mini breaks importantes e fez 6-3. Na raça, Tomic salvou os três match points e ainda salvou outro no 7-6. Virando para 8-7, fechou em 7/6 (9-7) com uma bola vencedora.

O título do Chengdu Open fará o australiano saltar 47 posições no ranking. Na atualização desta segunda-feira (1º), Tomic aparecerá na 76ª posição, sua melhor colocação desde julho de 2017.