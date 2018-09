Qualifier Nishioka desbanca Herbert em Shenzhen e vence primeiro título da carreira

Na madrugada desse domingo (30), o talentoso japonês, #171 Yoshihito Nishioka, obteve seu maior título da carreira, o primeiro em nível ATP, ao derrotar o favorito francês, #67 Pierre-Hugues Herbert, por dois sets a um, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4, em 2h20, na final do ATP 250 de Shenzhen. Com essa vitória, o qualifier triunfa após um longo tempo afastado das quadras por uma contusão séria no joelho e na lombar, e garante uma ascensão de 76 posições no ranking, retornando ao top 100.

O primeiro set foi muito disputado mas com vantagem para Nishioka, o diferencial sendo o décimo primeiro game da primeira parcial, quando quebrou após fazer 15/40 ao seu favor no saque do protegido de Fabrice Santoro. O japonês jogou mais focado no saque e aproveitou-se de sua maior agilidade para decidir o primeiro set por 7/5, em 52 minutos.

Mais tranquilo e mais agressivo que o seu oponente, Herbert conseguiu ir mais à rede e usou e abusou mais das suas bolas cheias de potência no segundo set, se impondo diante do rival. A maior consistência na devolução e o maior talento jogando mais à frente pesaram para que o francês jogasse de forma mais intensa, fechando o segundo set por 6/2, em 34 minutos de set.

Tentando se focar mais, o japonês aproveitou a inconsistência do rival, conseguiu ser mais regular e agrediu o serviço de Herbert no set final, deixando assim perplexo o especialista em duplas. Com mais foco e maior determinação, Nishioka jogou de forma mais solta, lutando por cada ponto e venceu o terceiro set por 6/4, levando assim o troféu do Shenzhen Open, após 2h20 de jogo, e coroando uma semana mágica do qualifying round ao título.