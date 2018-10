Raonic faz estreia dominante contra Mannarino no ATP 500 de Tóquio

Após duas vitórias tranquilas na Davis, Milos Raonic está de volta ao circuito da ATP. Nesta segunda (1), o canadense passou por Adrian Mannarino, da França, por dois sets a zero, em parciais de 6/3 e 6/4 com 1h08 de partida na primeira rodada do ATP 500 de Tóquio, no Japão.

É a sétima vez que Raonic participa desse torneio, tendo sua estreia ocorrido em 2010. Desde então, ele não conseguiu nenhum título, chegando a final três vezes (2012, 2013 e 2014), perdendo duas para Nishikori e uma para del Potro. Em sua última aparição, 2017, perdeu na segunda rodada para Sugita após se retirar logo depois do primeiro game.

Em sua partida contra Mannarino, o ex-top 10 foi impecável. Fez 17 aces em 10 games de serviço, vencendo 83% dos pontos jogados no seu saque e não oportunizando nenhum break point ao francês, tendo assim um dos melhores desempenhos em seu serviço na temporada. Devolvendo, venceu quase 40% dos pontos, tendo três chances de quebra e convertendo duas.

Na entrevista após o jogo, Raonic ressaltou a dificuldade de jogar contra Mannarino. "Ele tem uma maneira diferente de jogar, consegue alterar o ritmo e te tirar da zona de conforto. Você precisa ser disciplinado para não cair nesse estilo de jogo porque ele é muito talentoso".

Em sua partida de oitavas no ​Japan Open, o canadense enfrentará o qualifier #273 Yosuke Watanuki, que conquistou sua primeira vitória em nível ATP desbancando o #44 Robin Haase, da Holanda. Será o primeiro encontro entre os dois no circuito profissional.