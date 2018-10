Pliskova supera Stosur e alcança segunda rodada de Pequim

Em seu segundo torneio na China em 2018, a #7 Karolina Pliskova conseguiu a sua primeira vitória. Nesta segunda-feira (1º), a tcheca passou pela #67 Sam Stosur, da Austrália, por dois sets a zero, parciais de duplo 6/4, em 1h26, no WTA Premier Mandatory de Pequim.

Com o resultado, Pliskova amplia o confronto direto contra Stosur para duas vitórias a zero, sendo ambas as partidas concluídas com duplo 6/4. Além disso, a australiana tem sua quinta derrota consecutiva na WTA, não vencendo desde Gstaad, em julho.

Para Pliskova, as notícias são bem melhores. A tcheca busca mais um recorde, tentando chegar às quartas de final de todos os Premier Mandatory em uma única temporada pela primeira vez na carreira, sendo Pequim o único pendente. No ranking, apesar de ainda não ter defendido seus pontos, ela poderá avançar, uma vez que Petra Kvitova cairá posições devido a precoce derrota na primeira rodada.

Na partida, a top 10 não teve tranquilidade, pois seu saque não esteve tão poderoso como poderia estar. Ao todo, foram apenas seis aces, acompanhados de quatro duplas faltas, e 57% de primeiro serviço, oportunizando a Stosur nove break points, salvando sete. Nas devoluções, Pliskova conseguiu seis oportunidades de quebra, convertendo quatro, inclusive saindo de uma desvantagem perigosa de 1/4 no primeiro set.

Em sua segunda rodada do ​China Open, a ex-número um do mundo enfrentará a #32 Aliaksandra Sasnovich, da Bielorrússia, que venceu a romena #24 Mihaela Buzarnescu. Será o primeiro encontro entre as duas no circuito profissional.