Tsurenko desiste e Goerges avança à terceira rodada Pequim

Pela quarta vez em 2018, a #27 Lesia Tsurenko não consegue completar uma partida e abandona como derrotada. Nesta segunda (1), a ucraniana perdeu para a #10 Julia Goerges por parciais de 6/4, 4/6 e 2/2 favoráveis à alemã em partida que ocorreu em 2h25 no WTA Premier Mandatory de Pequim, na China.

Devido a uma provável lesão no quadril, Tsurenko abandonou a partida no quinto game do set final, saindo de quadra com a mão apoiando as costas e sem carregar a própria raqueteira. Não é a primeira vez que a ucraniana demonstra problemas físicos recorrentes, tendo desistido pela última vez em agosto.

Goerges, por outro lado, consegue duas vitórias consecutivas pela primeira vez desde New Haven, torneio preparatório para o US Open. Em Wuhan, na última semana, ela caiu para Sofia Kenin na segunda rodada. Será a terceira partida da alemã nas oitavas de um Premier em 2018, primeira desde Montreal.

Na partida, a top 10 não conseguiu mostrar seu alto potencial de sacadora, tendo apenas três aces em meio a quatro duplas faltas. As quebras de serviço prevaleceram na partida, com 25 break points em 24 games, dez deles convertidos. A partida foi equilibrada, com rallies longos e serviços dramáticos. Ao fim da partida, Goerges ficou com apenas um ponto a menos que Tsurenko.

Unfortunately, @LTsurenko has to retire from the match with the scores poised at 2-2 in the decider - get well soon, Lesia!@JuliaGoerges advances! pic.twitter.com/LxJFYEFK9V — WTA (@WTA) 1 de outubro de 2018

Em sua partida de oitavas no China Open, a alemã enfrentará a vencedora do confronto entre a #37 Danielle Collins e a #6 Naomi Osaka. Goerges jamais enfrentou a americana e tem uma vitória em dois jogos com a japonesa.