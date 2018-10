No duelo de compatriotas, Nishikori sobra e leva a melhor sobre Sugita em Tóquio

A primeira rodada do ATP 500 de Tóquio reservou para o público presente um confronto de dois tenistas locais. De um lado, #12 Kei Nishikori. Do outro, #110 Yuichi Sugita. No duelo de japoneses, o ex-top 5 do mundo triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em 1h22 de partida. Esse foi o primeiro jogo entre os parceiros de Davis.

Após ver o adversário confirmar seu saque, Nishikori precisou suar a camisa para não ser quebrado logo no segundo game do duelo. O número um do Japão seguiu passando sustos em seus games de serviço, mas foi ele que obteve o primeiro break e abriu 4 a 2. A partir daí, Nishikori apenas segurou a vantagem. Sacando para o set, fechou em 6/4 com um ace.

Motivado com a vitória na parcial inicial, o cabeça de chave número três do torneio manteve o alto nível e conseguiu duas quebras seguidas no segundo set, abrindo 3 a 0. Sugita ainda chegou a devolver um dos breaks rapidamente, mas voltou a ser quebrado duas vezes, no quinto e no sétimo game, respectivamente. Sem dificuldades, Nishikori fechou em 6/1 com um belo winner na paralela.

Na segunda rodada do Rakuten Open, o japonês enfrentará o francês #63 Benoit Paire, que venceu o chileno #47 Nicolas Jarry em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (1).