López supera batalha contra Coric em Pequim e volta a vencer após dois meses

Na madrugada dessa segunda-feira (1º), o veterano wildcard #71 Feliciano López quebrou uma sequência de quatro derrotas seguidas em nível ATP. O ex-número 12 derrotou o croata #18 Borna Coric por dois sets a um, com parciais de 7/5, 5/7 e 7/5, em 2h46, na primeira rodada do ATP 500 de Pequim. Com triunfo, o espanhol busca fechar o seu ano de aposentadoria com o seu primeiro título na temporada.

O primeiro set foi bem disputado, mas com vantagem para López, o diferencial sendo o nono e o décimo primeiro games da prmeira parcial, quando o veterano quebrou após ter conquistado várias oportunidades de break ao seu favor no saque de Coric. Atual número 28 do ranking de duplas, o espanhol jogou mais focado usando o seu potente saque e sua habilidade costumeira junto à rede sendo mais consistente nos momentos decisivos vencendo por 7/5, em 52 minutos.

Mais tranquilo e forçando muitos erros na esquerda slice de seu oponente, Coric conseguiu ser mais agressivo no fundo de quadra e abusou mais da suas bolas cheias de potência no segundo set, se impondo diante de López. A maior consistência e o talento nas passadas também ajudaram o croata a jogar de forma mais tranquila, fechando o segundo set por 7/5, em 52 minutos de set, empatando assim a disputa.

Tentando se focar mais e aproveitando-se da juventude do seu rival, o espanhol, López conseguiu ser mais contundente e usou muito o seu saque e seus voleios colocados no set final, se impondo diante do croata. O maior foco e a maior experiência pesaram para que o espanhol jogasse de forma mais variada, minando a cabeça de Coric e vencendo o terceiro set por 7/5, em 1h02 de set, encerrando a batalha após quase três horas.

Na próxima rodada do China Open, o veterano espanhol aguarda o vencedor do difícil confronto entre o jovem sérvio #36 Filip Krajinovic, e o canhoto sacador alemão #69 Mischa Zverev.