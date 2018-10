Medvedev vence duelo equilibrado contra Schwartzman e avança em Tóquio

Na madrugada dessa segunda-feira (1º), o qualifier russo, #31 Daniil Medvedev, derrubou o cabeça de chave número quatro do ATP 500 de Tóquio, o #14 Diego Schwartzman, por dois sets a zero, com um duplo 6/4, em 1h30. Com a vitória, o russo segue à segunda rodada no Japão em busca de seu terceiro título no ano. Com essa campanha, Medvedev já alcança o #29 no ranking, seu melhor até agora. Caso vença o título, pode entrar no top 20.

Apesar de vir do qualifying round, a vitória de Medvedev foi pouco surpreendente. O russo venceu dois títulos em quadra dura no ano - Sydney e Winston-Salem, e faz sua melhor temporada na curta carreira, enquanto Schwartzman tem seus melhores resultados em saibro. Foi o primeiro confronto entre os tenistas.

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Medvedev, o diferencial sendo o sexto game da primeira parcial, quando o jovem de 22 anos quebrou o argentino. O russo jogou mais focado usando seu ritmo intenso e sua diversidade de golpes costumeiras, sendo assim mais consistente na hora de decidir vencendo por 6/4 em 41 minutos de set.

Mais tranquilo e com mais erros por conta do cansaço de seu rival, Medvedev seguiu sendo mais agressivo e usou e abusou ainda mais da suas bolas cheias de malícia no segundo set, se impondo diante de Schwartzman. Mostrando uma consistência que não é muito usual e utilizando de seu maior poder ofensivo pesaram para que o russo jogasse de forma mais focada, fechando o segundo set por 6/4, em 49 minutos.

Na segunda rodada do Rakuten Open, Medvedev enfrenta canhoto eslovaco, #51 Martin Klizan, que venceu o americano #30 Steve Johnson por dois sets a um, em duas horas de partida.