Wawrinka estreia em alto nível e derrota Fritz em Tóquio

Campeão do torneio em 2015, Stan Wawrinka volta a disputar o ATP 500 de Tóquio, no Japão, em alto nível. Nesta terça (2), o suíço bateu Taylor Fritz, dos Estados Unidos, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h07 de partida.

Wawrinka tem Tóquio como um de seus melhores torneios na carreira, tendo alcançado as quartas de final em três nas suas quatro últimas aparições, incluindo um título em 2015, quando venceu Benoit Paire em dois sets.

Entretanto, devido ao fato de o Japão celebrar as Olimpíadas de 2020, o torneio teve de ser realocado e disputado em condições diferentes, com teto fechado. Quanto a isso, Wawrinka comentou: "acho que o nível foi bom hoje. Me mexi bem e saquei bem. Nas quadras com teto, nunca é fácil na primeira rodada, mas estou me sentindo confiante para amanhã".

O ex-top 10 aproveitou as condições favoráveis da velocidade da quadra para expor seu potente serviço, traduzido pelos dez aces nos dez games de serviço, além de ter vencido 97% dos pontos jogados no primeiro saque (32 de 33), fornecendo à Fritz apenas dois break points, ambos salvos.

Nas oitavas, Stan Wawrinka enfrentará Denis Shapovalov, do Canadá, que passou por Hyeon Chung em três sets. Será o primeiro encontro entre os dois no circuito profissional.