Osaka atropela Collins no WTA Premier de Pequim 

Após uma complicada partida contra Zarina Diyas na primeira rodada, Naomi Osaka volta a vencer em seu auge. Nesta terça-feira (2), a japonesa venceu Danielle Collins, dos Estados Unidos, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/0 em 52min de partida no WTA Premier da China.

Com a vitória, Osaka oficialmente se qualifica para o WTA Finals, sendo a terceira tenista a alcançar esse quadro, juntando-se à Simona Halep, número 1 do mundo, e Angelique Kerber, atualmente número 3 da WTA. Em entrevista, a japonesa mencionou que seus técnicos estavam fazendo surpresa, pois falaram que ela teria de chegar às semis para se qualificar.

Ela também comentou quanto ao seu início lento de partida, marcado por uma quebra favorável à Collins no primeiro game da partida, seguida de doze games consecutivos de Osaka: "eu comecei de uma maneira lenta, se é que podemos chamar aquele primeiro game de lento. Senti que perder aquele game me deu uma motivação extra, a qual carreguei durante todo o restante da partida".

Na partida, a japonesa teve de se sustentar pelo seu jogo de quadra, com golpes precisos e potentes contra uma passiva Danielle Collins. No saque, a top 10 não teve tanto sucesso, com apenas 48% de primeiro serviço, acompanhados de quatro aces e três duplas faltas.

Nas oitavas da competição, Naomi Osaka enfrentará a primeira top 10 de sua chave, a alemã Julia Goerges, que venceu Lesia Tsurenko após esta abandonar no terceiro set. No confronto direto, ambas possuem uma vitória cada, sendo a última partida em Charleston em 2018, vencida por Goerges.