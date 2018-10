Garcia supera dificuldades e elimina Hercog em Pequim

Depois de uma batalha contra Wang Yafan em mais de 3h de partida, Caroline Garcia mais uma vez precisou de seu melhor tênis para avançar na defesa de seu título. Nesta terça (2), ela passou por Polona Hercog, da Eslovênia, em dois sets, com parciais de 7/6(2) e 6/3 em 1h41 de partida na segunda rodada do WTA de Pequim, na China.

Garcia, assim, consegue a sua primeira vitória em sets diretos desde a primeira rodada do US Open, quando bateu Johanna Konta em duplo 6/2; também foi no Slam americano que a francesa havia vencido duas partidas em sequência pela última vez. Entretanto, não consegue a terceira vitória consecutiva desde Roland Garros, quando alcançou as oitavas antes de cair para Kerber.

Nos números, muita semelhança entre as duas, que tiveram cinco break points cada ao longo da partida. Garcia teve o melhor aproveitamento, convertendo três, enquanto Hercog converteu apenas um. Ao fim da partida, a francesa havia vencido apenas 13 pontos a mais que sua adversária, conquistando 71% dos pontos de seu serviço.

Nas oitavas de final do torneio, a francesa enfrentará a jovem Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, que tem tido um dos melhores desempenhos de todo o circuito nos últimos meses, incluindo um recente título em Wuhan na última semana. Será o segundo encontro entre as duas no circuito, sendo que a bielorrussa venceu a única partida, em Cincinnati, em três sets.