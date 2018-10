Amigas & rivais: Siniakova faz ótima partida e elimina parceira Krunic em Pequim

Vinda do qualifying e após boa partida na estreia do torneio, a #40 Katerina Siniakova voltou a fazer boa performance para despachar sua parceria em dupla no torneio, a #62 Aleksandra Krunic, algoz da #6 Svitolina na rodada inicial, por 7/6(2) e 6/2. O conforto direto entre ambas agora está empatado em 2 a 2.

No primeiro set, oito quebras de serviço, sendo quatro delas nos quatro primeiro games. Siniakova conseguiu na frente, mas não foi capaz de se comprometer com o mental e acabou por ceder e a parcial foi encaminhada para o tie break. A tcheca, que tem ótimo recorde de tie breaks durante a temporada, não enfrentou dificuldades para colocar mais um na conta e venceu por 7-2.

No segundo set, Siniakova, número dois no ranking de duplas, saiu atrás mas logo buscou um empate e, rapidamente, estava na frente no marcador - foram três quebras seguidas da parte da tcheca. Não houveram aces durante toda a partida e apenas quatro dupla faltas: três da sérvia e uma da tcheca.

Krunic e Siniakova ainda jogam em dupla contra a dupla 100% tcheca e cabeça de chave dois, Hlavackova/Strycova. A partida acontece na próxima quarta-feira (3).

Siniakova segue no China Open individualmente e enfrenta nas oitavas de final a holandesa #11 Kiki Bertens, que atropelou a belga #57 Kirsten Flipkens, duplo 6/1. Somando a estreia, quando derrotou a lucky loser Sorana Cirstea (6/2, 6/0), Bertens só perdeu quatro games no torneio até agora.