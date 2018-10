Kerber supera dificuldades no primeiro set, bate Suárez Navarro e avança em Pequim

Angelique Kerber, atual número 3 do mundo, já havia despachado a francesa Kristina Mladenovic em sua estreia no China Open e voltou a mostrar o porquê de ser uma das melhores tenistas da atualidade. Na madrugada desta terça-feira (2), a alemã despachou a ex-top 10, atual #23 Carla Suárez Navarro em sets diretos, parciais de 7/6(4) e 6/1. O confronto direto agora está em 4 a 1 para a alemã.

Em um primeiro set equilibrado, quatro quebras de serviço: sexto, sétimo, oitavo e nono game. Depois das quebras, mais equilíbrio na partida e então o tie break. No game de desempate, um pequeno reflexo da parcial: equilíbrio de ambas as partes. Kerber, porém, prevaleu e tomou a parcial como sua: 7/6, com 7-4.

Muito diferente do que havia acontecido no primeiro set, Suárez Navarro perdeu o bom ritmo e sofreu duas quebras de serviço na segunda parcial. O primeiro break point a favor da espanhola aconteceu no último game, quando Kerber servia para a partida, e foi devidamente salvo pela alemã, que logo teve o seu primeiro e único match point.

No próximo round do WTA Premier Mandatory de Pequim, Kerber enfrenta a vencedora do duelo entre a húngara #68 Timea Babos e a chinesa #45 Shuai Zhang.