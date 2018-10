Del Potro estreia em Pequim com vitória segura sobre Ramos-Viñolas

O argentino #4 Juan Martín del Potro estreou com o pé direito no ATP 500 de Pequim, na China. Enfrentando o espanhol #50 Albert Ramos-Vinolas, o cabeça de chave número um do torneio triunfou em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/2, em 1h29 de partida. Essa foi a segunda vitória da 'Torre de Tandíl' em dois confrontos entre os tenistas.

Com ótima porcentagem em seu primeiro serviço e comandando o jogo com seu poderoso forehand, Del Potro chegou a ter uma quebra de vantagem no set inicial, mas viu um Ramos muito regular reagir e empatar o placar. A igualdade permaneceu até o 11º game, onde o argentino voltou a conseguir um break com um belíssimo winner. Sacando para o set, fechou em 7/5 com outra bola vencedora.

Se a primeira parcial foi disputada, a segunda foi de domínio total de Del Potro. Com uma quebra no terceiro game, abriu 3/1 e liderou o marcador até o final. Obteve mais um break no sétimo game, fez 5/2 e, com uma paralela de backhand, selou a vitória por 6/2.

Na próxima rodada do China Open, o argentino enfrentará o russo #24 Karen Khachanov, que passou pelo norte-americano #54 Sam Querrey com duplo 6/4. Vale ressaltar que nos dois duelos entre os jogadores em 2018, no Australian Open e no ATP de Auckland, Del Potro levou a melhor em ambos.