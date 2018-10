Com duplo 6/0, Wang desmantela Ostapenko e avança em Pequim

<p style="text-align: left;">A chinesa #28 <strong>Qiang Wang</strong>, que está em seu melhor ranking da carreira e vem de ótimos resultados nas últimas semanas, fez um confronto de poucas trocas de bola aniquilando a letã #13<strong> Jelena Ostapenko</strong>, com uma 'bicicleta' - duplo 6/0 -, em somente 55 minutos de partida, nesta terça-feira (2). A tenista da casa mostrou muita potência e variação para derrotar a sua oponente nas quadras duras do complexo do <strong>China Open</strong> em <strong>Pequim</strong>, capital da China.</p> <p style="text-align: left;">Campeã de Roland Garros de 2017 contra Halep, Ostapenko esteve irreconhecível e foi arrasada de forma categórica por Wang, quebrou todos os <em>games</em> de serviço da rival. A chinesa fez 6/0 no placar de forma imponente e rápida contra a atual 13 do ranking, impedindo qualquer recuperação e empolgação de sua oponente.</p> <p style="text-align: left;">Ostapenko parecia perdida com o maior poderio da Wang e isso refletia nos seus golpes após uma longa dormência após a sua falta de foco na primeira parcial e parecia não conseguir voltar para o jogo. A chinesa continuou cima da jovem letã com a sua maior agressividade. A dona da casa não se deixou levar pela potência das bolas de letã no jogo, visto que a sua oponente estava estava muito pouco focada.</p> <p style="text-align: left;">Tentando entrar mais dentro da quadra para equilibrar as ações, a letã até que tentou se manter no embate com o saque mas não conseguiu e levou mais lavada de Wang. Porém uma sucessão de quebras de saque para a chinesa manteve o massacre vivo no set. A chinesa se aproveitou da maior irregularidade da rival e repetiu 6/0. Ostapenko cometeu incríveis 10 duplas faltas durante a partida.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"> <p dir="ltr" lang="en">Incredible!<br /> <br /> Wang Qiang beats Jelena Ostapenko 6-0, 6-0!<br /> <br /> The pair share a nice hug at the net.<a href="https://twitter.com/hashtag/ChinaOpen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChinaOpen</a> <a href="https://t.co/ITfGP1lTry">pic.twitter.com/ITfGP1lTry</a></p> — WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/1047063654141767686?ref_src=twsrc%5Etfw">2 de outubro de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p style="text-align: left;">Na próxima rodada do <strong>WTA Premier Mandatory de Pequim</strong>, a tenista chinesa terá um duelo complicado diante vencedora do jogo entre a tcheca #7 Karolina Pliskova, e a jovem bielorussa, #32 Aliaksandra Sasnovich.</p>