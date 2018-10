Pliskova derrota Sasnovich e vai às de final oitavas em Pequim

Pela terceira vez consecutiva, #7 Karolina Pliskova atinge as oitavas de final do WTA Premier Mandatory de Pequim, na China. Nesta quarta-feira (3), a tcheca avançou sobre a #32 Aliaksandra Sasnovich, da Bielorrússia, em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h25 de partida.

Pliskova volta a vencer duas partidas consecutivas após vencer o Premier de Tóquio, ao bater Naomi Osaka na final. Depois de tal título, ela jogou o torneio de Wuhan, na China, caindo na segunda rodada em três sets para a tenista da casa Wang Qiang, sua próxima adversária em Pequim.

Na partida, a ex-número 1 conseguiu controlar o jogo de forma satisfatória, cometendo menos erros não-forçados que Sasnovich, que não conseguiu impôr seu jogo agressivo, principalmente com o backhand, de forma precisa. Dessa forma, ela cometeu 27 erros não-forçados contra apenas 15 de Pliskova, que marcou 21 winners ao longo do encontro.

Nas oitavas, a tcheca enfrentará a #28 Wang Qiang, responsável pela sua última derrota, que venceu a #13 Jelena Ostapenko na segunda rodada em duplo 6/0. Além dessa partida, as duas já se enfrentaram uma outra vez também em Wuhan, em 2017, em que Pliskova venceu perdendo apenas três games ao longo do embate.