Raonic domina Watanuki e avança no ATP de Tóquio

Após desistir do torneio na segunda rodada em 2017,p #20 Milos Raonic, em 2018, garante sua vaga nas quartas de final do ATP 500 de Tóquio. Nesta terça (3), o canadense bateu o qualifier #253 Yosuke Watanuki, do Japão, em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6(2) em 1h24 de partida.

Raonic está voltando ao torneio após ser derrotado por Yuichi Sugita em 2017 depois de perder um game no primeiro set e, em seguida, abandonar o restante da temporada por lesão. Antes disso, o ex-top 10 havia disputado o torneio pela última vez em 2014, em cuja ocasião havia alcançado a final, perdendo para Kei Nishikori.

Com a mudança de quadra, o torneio está sendo jogado sob teto fechado, o que aumenta as chances de Raonic uma vez que a velocidade da quadra aumenta. Na partida contra Watanuki, o saque do canadense teve alta eficiência: em dez games, foram 15 aces e 86% dos pontos ganhos com seu serviço, salvando, ainda, um break point no segundo set.

Nas quartas de final do Rakuten Open, Milos Raonic terá pela frente o jovem russo #32 Daniil Medvedev, que eliminou o cabeça de chave quatro, Diego Schwartzman e o eslovaco #51 Martin Klizan em sua campanha. Será o primeiro encontro entre os dois no circuito profissional.