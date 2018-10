Shapovalov vira contra Wawrinka e segue vivo no ATP 500 de Tóquio

Realizando um sonho, o #31 Denis Shapovalov, do Canadá, venceu uma de suas maiores inspirações no esporte. Nesta quarta-feira (3), o tenista #NextGen bateu o #74 Stan Wawrinka, da Suíça, em três sets de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4, em 1h49 de partida, pelas oitavas de final do ATP 500 de Tóquio, no Japão.

Em entrevista, Shapovalov comentou como foi jogar contra um de seus maiores ídolos. "Não me afetou até que eu entrasse na quadra com ele. A partir daí eu tive de recuperar meu foco e dizer a mim mesmo que não era o Stan. Foi uma sensação ótima, um sonho se tornando realidade. Daquelas memórias que jamais esquecerei".

Ao fim da partida, o canadense teve três chances de vencer a partida no saque de Wawrinka, mas acabou por perder as três, incluindo uma com um voleio fácil com a quadra aberta. Na entrevista, ele suavizou a situação. "exagerei, mas é algo que tenho trabalhado nos últimos tempos, tentando reagrupar e tentando fazer com que esses momentos não me incomodem. Quando servi para a partida, ele jogou um primeiro ponto muito bom, mas consegui manter minha concentração e vencer a partida. Me senti muito satisfeito nesse aspecto hoje".

Na partida, Shapovalov conseguiu um bom desempenho, pressionando o saque de Wawrinka durante boa parte da partida, especialmente nos dois sets finais. Ao todo, ele teve nove break points, enquanto o ex-top 5 teve apenas dois, ambos no primeiro set da partida. No serviço, os dois tiveram bons desempenhos, com Shapovalov vencendo 80% dos seus pontos com o primeiro saque, contra 72% de Wawrinka.

Nas quartas de final do Rakuten Open, o tenista de apenas 19 anos enfrentará o vencedor da partida entre o #56 Jan-Lennard Struff, da Alemanha, e o #42 Jeremy Chardy, da França. Shapovalov jamais enfrentou o alemão e possui duas vitórias e nenhuma derrota contra francês.