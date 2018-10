Del Potro confirma favoritismo contra Khachanov e avança às quartas em Pequim

Na manhã desta quarta-feira (03), o argentino #4 Juan Martín del Potro obteve uma vitória que significa muito para sua carreira. Em jogo contra o russo #24 Karen Khachanov, a 'Torre de Tandíl' triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (4), em 1h39, e garantiu seu lugar nas quartas de final do ATP de Pequim. Além disso, voltou a se qualificar para o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada, o que não acontecia desde 2013.

O que se pôde ver no duelo entre os tenistas é que o estilo de ambos era muito parecido. Com um potente saque e um poderoso forehand, os dois jogavam com agressividade e visavam dominar os pontos. A partir disso, o primeiro a conseguir se impor foi Del Potro, que conquistou um break logo no início do set e administrou a vantagem até o final. O argentino chegou a ter dois set points no nono game, mas viu o russo salvá-los e manter-se vivo. Porém, sacando para a parcial, fechou em 6/4 com tranquilidade.

A partida não mudou muito no segundo set. Após muitas trocas de bola, jogadas belíssimas e uma quebra para cada lado, a decisão da parcial foi para o tie break. Com um mini break logo no início do game desempate, Del Potro passou a liderar o marcador e, com duplo match point, fechou em 7/6 (7 a 4) com um ace.

O próximo adversário do argentino no China Open será o sérvio #36 Filip Krajinovic, que derrotou o veterano espanhol #71 Feliciano López por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 6/3. No único confronto entre os dois tenistas no circuito, esse ano, em Miami, a 'Torre de Tandíl' venceu em sets diretos.