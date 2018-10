Em dia inspirado, Lajovic consegue grande vitória e elimina Dimitrov do ATP 500 de Pequim

Vivendo uma fase inconstante, o búlgaro #8 Grigor Dimitrov foi eliminado do ATP 500 de Pequim, na China. Seu algoz foi o sérvio #55 Dusan Lajovic, que triunfou por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 6/4, em 1h51 de partida. Vindo do qualifying, o tenista de 28 anos segue em busca de seu primeiro título na carreira.

O primeiro set foi decidido em uma quebra logo no game inicial. Abrindo uma pequena vantagem desde o começo, Lajovic resistiu aos ataques do búlgaro e manteve a liderança no placar até o final. Sacando para a parcial, fechou em 6/4 e saiu na frente.

Apesar da derrota no set anterior, Dimitrov não desanimou, conseguiu um break e abriu 4/1. Sem deixar o sérvio respirar, voltou a obter uma quebra de serviço poucos games depois e fechou em 6/2, empatando a partida.

O terceiro e decisivo set foi muito parecido com o primeiro. Com um break no primeiro game, Lajovic teve o marcador a seu favor e parecida encaminhar a vitória. Porém, Dimitrov reagiu e devolveu a quebra no sexto game. A igualdade durou mais três games, quando o sérvio aproveitou oscilações do cabeça de chave número três e conquistou a quebra crucial. Sacando para o jogo, o qualifier fechou em 6/4 com um belo ace.

Nas quartas de final do China Open, Lajovic enfrentará o britânico #16 Kyle Edmund, que venceu grande batalha contra o italiano #58 Matteo Barrettini por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (2) e 7/5. Os tenistas já duelaram duas vezes no circuito da ATP, com Edmund levando a melhor em ambas.