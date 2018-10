Nishikori controla Paire e avança às quarta em Tóquio

Na madrugada dessa terça-feira (3), o japonês #12 Kei Nishikori, tricampeão no ATP 500 de Tóquio, conseguiu mais uma vitória na sua carreira diante de sua torcida ao derrotar o francês #63 Benoit Paire por dois sets a zero por 6/3 e 7/5. Sem vencer um título ATP desde 2016, Nishikori tem o apoio da torcida como trunfo para quebrar este jejum.

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Nishikori, o diferencial sendo o segundo e quartos games da primeira parcial, quando o cabeça de chave número três quebrou o saque do rival. O dono da casa jogou mais focado usando suas devoluções precisas e sua regularidades nos golpes costumeiras, sendo assim mais consistente na hora de decidir, vencendo por 6/3 em 31 minutos de primeiro set.

Mais tranquilo e com muitas reclamações por parte de seu oponente, Nishikori continuou sendo mais agressivo e abusou ainda mais da suas bolas cheias de spin no segundo set, se impondo diante de Paire. Mesmo tendo muito altos e baixos, a maior regularidade e o maior poder de reação no set pesaram para que o japonês jogasse de forma ainda mais impávida e precisa, fechando o segundo set por 7/5, em 58 minutos de set, encerrando a partida após 1h30 de disputa.

Nas quartas de final do ​Rakuten Open, o japonês terá um difícil confronto contra o vencedor da batalha da #NextGen entre o grego #15 Stefanos Tsitsipas, 20 anos, e o australiano #38 Alex de Minaur, 19.