Wozniacki faz boa partida e passa sem grandes dificuldades por Martic em Pequim 

Com sua vaga garantida para a defesa de título do WTA Finals , a #2 ​Caroline Wozniacki continua em busca de seu terceiro título no ano. Nesta terça-feira (3), a número dois do mundo fez boa partida contra a croata #36 Petra Martic ao vencer por 7/5 e 6/3, na segunda rodada do WTA Premier Mandatory de Pequim. A dinamarquesa tem 100% de aproveitamento no confronto direto com Martic, vencendo cinco de cinco partidas.

Em jogo com um total de 26 chances de break points, é possível imaginar um ritmo relapso de ambas as tenistas. Wozniacki se diferenciou de Martic porque soube agir bem nas bolas importantes e, com seu extraordinário jogo defensivo, foi capaz de neutralizar o jogo da adversária. A dinamarquesa teve ao todo 16 chances de quebra a seu favor e foi capaz de converter cinco deles. Ainda no quesito break points, Caroline enfrentou nove e foi capaz de salvar sete.

O primeiro set, muito equilibrado, durou 1h12, 26 minutos a mais que o segundo set, que durou apenas 36 minutos. Wozniacki fez seis aces e cometeu três dupla faltas durante a partida. Martic fez três aces e cometeu quatro dupla faltas. No quesito serviço, estáticas parecidas: no primeiro serviço, Wozniacki saiu na frente com diferença de 5%, e no segundo serviço ambas empatam com 36% de pontos ganhos.

Wozniacki tem como próxima adversária no China Open a estoniana #21 Anett Kontaveit, que venceu a alemã #142 Laura Siegemund por 2/6 6/3 e 6/2. A partida acontece na próxima quinta-feira (5) e tem previsão para as 5h30 (horário de Brasília).