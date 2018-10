Osaka atropela Goerges na WTA Premier e avança às quartas em Pequim

Em uma de suas melhores partidas desde o seu primeiro título de Grand Slam, Naomi Osaka bateu mais uma top 10. Nesta quinta-feira (4), a japonesa venceu Julia Goerges, da Alemanha, em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/2 em apenas 1h06 de partida pelas oitavas de final do WTA Premier de Pequim, na China.

Essa foi a 13° partida da japonesa desde seu triunfo no US Open. Desde então, ela conquistou 12 vitórias, perdendo apenas a final do Premier de Tóquio para a tcheca Karolina Pliskova em duplo 6/4. Em seguida, ela desistiu de Wuhan devido a uma infecção viral e voltou às quadras em seu melhor nível na capital chinesa.

Em entrevista, Osaka ressaltou que sua qualidade contra Goerges foi a boa devolução de serviço: "a chave hoje foi devolver bem porque nós duas servimos muito bem. Bem, ela tem um bom saque e eu tenho um bom saque também".

Quanto ao seu nível, a número 6 da WTA se mostrou surpresa na partida contra a alemã: "eu nunca sei do que sou capaz e como vou jogar no dia. Sei que joguei bem hoje, melhor do que em todos os outros dias". Em relação a suas principais forças, ela brincou: "não tenho certeza, se alguém fosse jogar contra mim, qual a primeira coisa que eles diriam. Por exemplo, eu sei que, contra Goerges, ela tem um ótimo serviço".

Nas quartas de final, Naomi Osaka enfrentará a tenista da casa Zhang Shuai, responsável pela eliminação de Angelique Kerber em três sets com direito a pneu no último deles. Cada uma possui duas vitórias no confronto direto, o último deles ocorrendo em Madrid 2018, no qual a chinesa saiu vitoriosa.