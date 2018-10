Wang mantém excelência e elimina Pliskova na WTA em Pequim

Atingindo o melhor ranking de sua carreira, Wang Qiang continua sua fantástica jornada nos WTAs da China, batendo mais uma top 10. Nesta quinta-feira (4), ela eliminou Karolina Pliskova, da República Tcheca, em sets diretos, com parciais de duplo 6/4 em 1h37 de partida pelas oitavas de final do WTA de Pequim.

A campanha de Wang nos WTAs asiáticos depois do US Open tem sido uma das mais invejáveis: ela fez semis em Hiroshima e Wuhan, conquistou o troféu em Guangzhou e avança às quartas de final de Pequim, vencendo 15 das suas últimas 17 partidas no circuito profissional.

Ela também conquista sua segunda vitória sobre Pliskova em duas semanas, uma vez que, em Wuhan, as duas se encontraram já na segunda rodada, em partida jogada em três sets. Assim, Wang vira o H2H contra a tcheca, tendo agora duas vitórias e uma derrota.

A partida foi equilibrada, com ambas as tenistas tendo suas chances, desperdiçando a sua maioria. Pliskova converteu apenas um de três break points, enquanto Wang aproveitou três de oito. A chave da chinesa para a vitória foi a devolução de primeiro serviço, vencendo 31% dos pontos jogados e 59% no segundo saque. Quando a tcheca vence, sua média ultrapassa, em maioria, os 75%.

Nas quartas de final, Wang Qiang terá mais uma chance de alcançar as semifinais de um Premier. Para isso, ela precisará superar a jovem Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, que venceu o torneio de Wuhan, ou a francesa Caroline Garcia, número 8 da WTA. A chinesa jamais enfrentou nenhuma das duas no circuito profissional.